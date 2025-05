Veterinaria nutrizionista e influencer Alice Chierichetti @alice nutrivet ha scritto un libro che è un manuale completo sul tema Per soddisfare ogni curiosità umana e ogni palato canino

La veterinaria nutrizionista e influencer Alice Chierichetti, nota come @alicenutrivet, ha scritto un manuale completo dedicato all'alimentazione degli animali domestici. Con un occhio attento alle esigenze dei cani e a ogni curiosità umana, il libro esplora le diverse opzioni alimentari, dalle crocchette industriali alla dieta casalinga, per garantire il benessere dei nostri amici a quattro zampe.

Siamo quello che mangiamo. Vale per noi come per i nostri amici a quattro zampe. Di qui la crescente e giusta attenzione che i proprietari rivolgono all'alimentazione dei loro animali. Dalle crocchette del supermercato alla pappa casalinga, dalla grain free alla barf, ce n'è per tutti i gusti. Ma la dieta più corretta per un cane, nello specifico, resta un rebus. Pressoché ogni dubbio può oggi essere risolto grazie a Quattro zampe a tavola (DeAgostini), la guida definitiva all'alimentazione del cane: lo ha scrittoaliceChierichetti, nutrizionista animale e Veterinaria, già famosa su Instagram come @alice.nutrivet. Il bimbo e il cane alleati per saccheggiare il frigorifero: ma qualcosa va storto X Leggi anche › Dieta vegana per i cani? Per il pianeta sarebbe decisiva.

