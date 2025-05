Vertice Ucraina-Russia in Turchia Meloni sente Erdogan | Sostegno a una pace giusta Mosca accetti la tregua

A Istanbul, il vertice tra Ucraina e Russia sembra avvicinarsi, con Meloni che incontra Erdogan per sostenere una pace giusta. La speranza è che Mosca accetti una tregua, mentre le delegazioni ucraine e russe si preparano a un dialogo cruciale. Palazzo Chigi ribadisce il supporto dell'Italia in questo delicato processo diplomatico.

La pace potrebbe passare per Istanbul, giovedì, con un incontro a due tra una delegazione Ucraina e russa, chissà se rappresentate da Zelensky e Putin. Ma di sicuro ci sarà Erdogan, il gran cerimoniere del possibile Vertice, sostenuto fortemente anche dall'Italia. Come annuncia una nota di Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an proprio sul possibile inizio della trattativa. "Alla luce della disponibilità turca a ospitare a Istanbul i negoziati di pace tra Ucraina e Russia, i due Leader hanno discusso delle prospettive diplomatiche e reiterato il loro Sostegno per una pacegiusta e duratura in Ucraina".Meloni ringrazia Erdogan per l'impegno in favore della paceMeloni ha ringraziato il Presidente Erdo?an per l'impegno della Turchia a favore di una soluzione negoziata che ponga fine al conflitto e ribadito l'aspettativa che anche la Russia, così come fatto dall'Ucraina, risponda positivamente all'invito ai colloqui al più alto livello e che accetti un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni, quale concreto segnale di disponibilità alla pace".