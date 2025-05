Vertice Italia-Grecia | Meloni su pace in Ucraina Gaza e futuro dei Balcani occidentali

Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Pamphili, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l'impegno di Roma per una pace giusta in Ucraina e il sostegno a un cessate il fuoco a Gaza. Insieme al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, hanno discusso anche del futuro dei Balcani occidentali.

Attacco Iran contro Israele - Meloni convoca vertice d'urgenza: L'Italia è per il cessate il fuoco

"Nel condannare l’attacco iraniano a Israele, il Governo italiano esprime profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lancia un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori escalation", si legge così in una nota di Palazzo Chigi, al termine del vertice "convocato d’urgenza" dalla premier Giorgia Meloni "per discutere la situazione e valutare le misure necessarie alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente".