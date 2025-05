Vertenza Venator entro fine giugno sono da rifinanziare gli ammortizzatori sociali

La vertenza Venator di Scarlino rimane incerta: entro fine giugno è necessario rifinanziare gli ammortizzatori sociali. L'incontro recente al ministero, con l'amministratore delegato Bryan Snell presente, ha offerto chiarezza, ma ha anche sollevato inquietudini sul futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori, lasciando molte domande senza risposta.

SCARLINO – C’è ancora preoccupazione sul futuro della Venator di Scarlino. L’incontro al ministero non è servito a scuogliere i dubbi. “L’incontro, alla presenza dell’amministratore delegato Bryan Snell, si è svolto all’insegna della chiarezza, ma ha fatto emergere anche elementi di preoccupazione”. È il primo commento dell’assessore all’economia Leonardo Marras al termine dell’incontro che si è svolto al ministero delle imprese e del made in Italy sulla VertenzaVenator di Scarlino.All’incontro hanno partecipato i vertici di Venator Materials, società capogruppo proprietaria di Venator Italy. Erano presenti, oltre all’assessore Marras, il consigliere del presidente Giani per le vertenze aziendali Valerio Fabiani, funzionari regionali, sindaci e deputati del territorio, il presidente della provincia di Grosseto Francesco Limatola, rappresentanti di Confindustria e delle organizzazioni sindacali che seguono la Vertenza a livello nazionale, regionale e in azienda. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it