Vertenza Targetti Sankey l’arcivescovo si offre di mediare

Firenze, 13 giugno 2025 – L'arcivescovo Gherardo Gambelli si propone come mediatore nella vertenza che coinvolge i 85 addetti della Targetti Sankey. Durante un'assemblea aperta dei lavoratori della storica industria fiorentina, Gambelli ha dimostrato il suo impegno per trovare una soluzione ai conflitti in corso, ribadendo l'importanza del dialogo e della collaborazione.

Firenze, 13 giugno 2025 – L'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, ha espresso la disponibilità dell'arcidiocesi per offrire la mediazione nella VertenzaTargettiSankey (85 addetti). Gambelli ha partecipato nel pomeriggio all'assemblea aperta dei lavoratori della storica industria fiorentina dell'illuminazione, fondata nel 1928, che sta affrontando una grave crisi industriale e occupazionale.L'azienda, controllata da 3F e di proprietà della famiglia Bonazzi, ha annunciato circa 40 esuberi e ha iniziato a trasferire la produzione da Firenze a Nusco (Avellino). Gambelli era insieme al direttore dell'Ufficio diocesano per i 'Problemi sociali e del lavoo' don Giovanni Momigli.Ha detto l'arcivescovo Gambelli: «Siamo venuti per esprimere la vicinanza e la solidarietà ai lavoratori della Targetti e anche e soprattutto per ascoltare e capire meglio il problema.

