Verso un’estate d’oro per il turismo | previsto un giro d’affari da 39 miliardi E ora anche gli italiani riscoprono il nostro territorio

L'estate si preannuncia d'oro per il turismo italiano, con un giro d'affari atteso di 39 miliardi di euro. Gli italiani riscoprono le bellezze del nostro territorio, contribuendo a una crescita significativa: si stimano 65,8 milioni di arrivi e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispetto all'anno precedente.

Si preannuncia un’estate particolarmente felice per il turismo italiano, che secondo le stime vedrà flussi al rialzo rispetto allo scorso anno. Si parla di 65,8 milioni di arrivi e 267,4 milioni di presenze, con un incremento rispettivamente pari al 3,4% e al 2,1% rispetto alla stagione estiva 2024, segnata da 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In crescita anche la spesa: 39 miliardi di euro pari ad un +0,9% rispetto allo scorso anno. I dati emergono da uno studio dell’istituto di ricerca Demoskopika nella consueta nota previsionale Turism Forecast Summer.I dati di Demoskopika: Verso una stagione d’oro per il turismo italianoIn altri termini, a optare per una vacanza nelle località italiane, tra giugno e settembre, sarebbero circa 2,2 milioni di turisti in più generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel comparto alberghiero ed extra-alberghiero. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Verso un’estate d’oro per il turismo: previsto un giro d’affari da 39 miliardi. E ora anche gli italiani riscoprono il nostro territorio

