Verso il referendum gli incontri promossi da Amnesty Lutva e +Europa | L’Italia è cambiata cambiamo la legge

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno sulla cittadinanza, Amnesty International, Associazione Lutva e +Europa organizzano incontri ad Ancona. Il 16 maggio, cittadini e cittadini sono invitati a partecipare a pomeriggi e serate di informazione e riflessione, per comprendere le riforme necessarie e abbracciare il cambiamento in un'Italia che evolve.

ANCONA – Venerdì 16 Maggio Amnesty International, Associazione Lutva e +Europa invitano la cittadinanza ad un pomeriggio ed una serata per riflettere, ma soprattutto per informarsi, capire e farsi un’idea in vista del voto referendario dell’8 e 9 giugno sul tema della cittadinanza, con due eventi. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Verso il referendum, gli incontri promossi da Amnesty, Lutva e +Europa: "L’Italia è cambiata, cambiamo la legge”

