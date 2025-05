Verso il referendum | due assemblee pubbliche con il segretario nazionale Cgil Luigi Giove

In preparazione al referendum dell'8-9 giugno, la Cgil Reggio Calabria Area Metropolitana organizza due assemblee pubbliche con il segretario nazionale Luigi Giove. Questi eventi, previsti per il 14 maggio, offriranno l'opportunità di approfondire i temi dei quesiti referendari e mobilitare la comunità a partecipare attivamente alla consultazione. Annuncia Gregorio Pititto, segretario.

La Cgil Reggio Calabria Area Metropolitana promuove in vista del referendum dei prossimi 8-9 giugno un doppio appuntamento per entrare nel vivo della campagna a favore dei quesiti referendari."Due importanti assembleepubbliche quelle del 14 maggio - annuncia Gregorio Pititto, segretario.

