verso ankara il difficile sentiero del dialogo tra mosca e kiev scrive trenta

Negli ultimi giorni, qualcosa si è mosso. Dopo mesi di guerra e retorica muscolare, dalla Russia è giunta una proposta di dialogo: Vladimir Putin ha manifestato la disponibilità a incontrare Volodymyr Zelensky il 15 maggio, in Turchia. Il presidente ucraino, pur chiedendo con urgenza un cessate il fuoco, ha risposto: “Siamo pronti”.Parole importanti, che aprono uno spiraglio. Ma che da sole non bastano. Perché la storia recente ci ha già insegnato che una stretta di mano può restare un’immagine vuota, se dietro non c’è la volontà politica di cambiare davvero le cose.Nel 2021, sempre a Ginevra, Biden e Putin si incontrarono in un clima di attesa simile. Ma non ne scaturì nulla. Nessun percorso concreto, nessuna visione condivisa. Solo una foto di rito. Nessuno dei due osò mettere in discussione le proprie certezze. 🔗Leggi su Formiche.net