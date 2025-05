verdi e daniel freund sollecitano resoconto sui 330 milioni ue a tesla spacex x e altri

I Verdi, con il portavoce Daniel Freund, hanno sollecitato un resoconto sui 330 milioni di euro dell'UE destinati a Tesla, SpaceX e altre aziende di Elon Musk. Questa richiesta mette in evidenza un tema cruciale per l'Unione Europea, sottolineando la necessità di rivedere l'allocazione dei fondi pubblici a favore di progetti sostenibili.

Le richieste avanzate da parte del partito dei Verdi hanno deciso di porre l'accento su una questione di rilievo per l'Unione Europea. Il partito, da tempo attento alle dinamiche politiche, chiede ora l'interruzione dei fondi pubblici destinati alle società gestite da Elon Musk, inclusi nomi noti come Tesla, SpaceX, X, Neuralink, The Boring Company e .