Ventura controcorrente | Il Napoli deve prendersi uno scudetto che merita

Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale, ha analizzato la sfida per il titolo tra Napoli e Inter. Il tecnico ha sottolineato l'importanza per il Napoli di conquistare lo scudetto che merita, affermando che la squadra partenopea ha tutte le carte in regola per vincere.

Ventura si è espresso a Radio Kiss Kiss: le dichiarazioni del tecnico sulla sfida scudetto tra Inter e Napoli. Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex commissario tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura, ha fatto il punto anche sulla lotta scudetto, ormai arrivata alle battute finali. Le parole sul duello scudetto tra Inter e Napoli: LE PAROLE – « E’ evidente che ci sia rammarico per il pari di domenica. Una volta in vantaggio 2 a 1 si doveva portare a casa la vittoria ma nel Calcio succede anche questo. I giocatori del Napoli devono essere convinti di essere primi in classifica meritatamente, e ripetersi che il primato è arrivato grazie spesso ad ottime prestazioni in campo ed ora devono andare a Parma per confermare tutto ciò che hanno seminato per tutto l’anno. Non sarà facile perché il Parma si gioca la salvezza ma anche l’Inter, con la Lazio, avrà una gara complicata » Il motivo tattico del match vedrà il Napoli fare la partita mentre il Parma aspetterà e poi ripartirà in contropiede. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ventura controcorrente: «Il Napoli deve prendersi uno scudetto che merita»

Ventura: "Conte ha usato una frase mia, mi deve il copyright"

Secondo msn.com: L'ex commissario tecnico dell'Italia, Giampiero Ventura, allenatore ... in realtà è una frase mia, mi deve il copyright (ride ndr.)" Il Napoli è una squadra che è diventata consapevole ...

Ventura: "Quella frase di Conte l'avevo detta prima io! Mi deve il copyright"

Segnala msn.com: Giampiero Ventura, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "'Se vogliamo possiamo' di Conte? In realtà è una frase mia, mi deve il copyright (ride ndr ...

Ventura: "Il Napoli ha un'opportunità irripetibile. Sapete cosa mi ha detto il vice di D'Aversa?"

Secondo areanapoli.it: Giampiero Ventura, tecnico che in passato ... dal mio punto di vista, il Napoli ha un’opportunità irripetibile. Tuttavia il campo deve confermarlo anche perché oggi pesano i punti persi ...

