Venezia-Fiorentina le pagelle viola Si salva solo Mandragora Pablo Marì sbaglia Beltran non incide

Firenze, 13 maggio 2025 – Nella sfida tra Venezia e Fiorentina, i viola tornano a casa con una delusione. Solo Mandragora riesce a salvare la faccia in una prestazione al di sotto delle aspettative, mentre Pablo Marì e Beltran non riescono a lasciare il segno. Ecco le pagelle di una serata da dimenticare.

Firenze, 13 maggio 2025 – Le pagelleviola dopo Venezia-Fiorentina 2-1.De Gea 5,5 - Sul primo gol può poco perché Candè lo trova davanti a tu per tu; sul secondo non valuta bene la traiettoria del pallone che scende davanti a lui, anche se accanto a Oristanio c’è Fagioli che dovrebbe aiutarlo. InvanoPongracic 5,5 - Inizio molto lento, come nell’occasione potenzialmente pericolosa creata da Busio nel primo tempo, non sfruttata dagli avanti Veneziani. Poi piano piano si riprende e si spinge anche avanti. Nella ripresa cala di colpi, con tutto il reparto per la verità. Dal 79’ Colpani sv.Marì 4,5 - Doveva essere il più lucido, considerato che non aveva giocato la gara di coppa. L’imperfetto è, appunto, perfetto perchè in avvio è lucido nello sbrogliare situazioni potenzialmente pericolose, almeno nella zona centrale. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net