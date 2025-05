Venezia donna di 48 anni investita e uccisa sulle strisce pedonali a 100 metri da casa

Tragedia a Quarto D'Altino, dove una donna di 48 anni è stata investita e uccisa mentre attraversava le strisce pedonali, a soli 100 metri dalla sua abitazione. L'incidente è avvenuto di fronte al bar "Da Mauro", coinvolgendo una BMW X1 condotta da un uomo di 50 anni del luogo.

La donna stava attraversando la strada, di fronte al bar "Da Mauro" di Quarto D'Altino, quando è stata falciata da una Bmw X1 guidata da un 50enne del posto. 🔗Leggi su Fanpage.it

