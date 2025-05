Vela Italia distante dalla zona podio dopo cinque regate agli Europei 470

L'Italia si trova distante dalla zona podio dopo cinque regate agli Europei 470 misto, in corso a Spalato, Croazia. La seconda giornata ha visto il completamento di tre ulteriori prove, rivelando un bilancio in chiaroscuro per gli equipaggi azzurri, che ora puntano a recuperare terreno nella classifica complessiva.

Bilancio in chiaroscuro sul fronte Italiano nella seconda giornata dei Campionati Europei Open 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento nelle acque di Spalato (in Croazia). Day-2 che ha visto il regolare svolgimento di altre tre regate di flotta, portando a quota cinque il numero delle prove complessive disputate sin qui nelle Opening Series della rassegna continentale.I formidabili spagnoli Jordi XammarMarta Cardona hanno preso il largo in testa alla graduatoria generale grazie ad uno score odierno di 1-1-2, volando a +5 sui solidi portoghesi Beatriz GagoRodolfo Pires e addirittura a +18 sui turchi Efe TulcaliDefne Danismend. Distacchi ancor più pesanti per tutti gli altri equipaggi, anche se la situazione è ancora aperta in vista dei prossimi giorni.Il miglior equipaggio azzurro in classifica resta quello composto da Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio, che hanno pagato però a caro prezzo il 31° posto registrato nell’ultima regata di oggi (scartato come peggior risultato) scivolando al decimo posto overall con un gap di 16 punti dallazonapodio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Italia distante dalla zona podio dopo cinque regate agli Europei 470

