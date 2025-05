Vela | ancora vento leggero a Qingdao Niente regate nel day-2 dei Mondiali Laser

A Qingdao, durante i Campionati Mondiali 2025 di vela nella classe Laser, il secondo giorno di competizioni si è concluso senza regate a causa di un vento leggero. Dopo il day-1 senza risultati, la situazione rimane bloccata, lasciando atleti e appassionati in attesa di condizioni migliori per dare il via alle sfide in mare.

Non si sblocca la situazione sulle acque di Qingdao, località della Cina che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di Vela, classe Laser. Dopo un day-1 terminato con un nulla di fatto, anche il secondo giorno di competizioni si è chiuso senza alcuna regata, complice la poca presenza di vento.Le condizioni presentavano in linea di massima lo stesso scenario già visto ieri, ovvero ventoleggero, acqua mossa e corrente forte. Teoricamente, almeno stando a quanto dichiarato dal notice board, l’intenzione era quella di disputare almeno tre prove, aspetto impossibile da realizzare.Domani, mercoledì 14 maggio, si proverà nuovamente ad andare in acqua, ovviamente con un programma che si appresta ad essere rivoluzionato. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: ancora vento leggero a Qingdao. Niente regate nel day-2 dei Mondiali Laser

