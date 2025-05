Vecchio mulino | È ostaggio del degrado

Il vecchio mulino, simbolo di un passata vitalità, è oggi ostaggio del degrado. Secondo l'esperto storico Felice Asnaghi, la situazione è allarmante: lo stabile è in condizioni peggiori rispetto a 40 anni fa, quando il Comune ne acquisì la proprietà. L'area, ora completamente abbandonata, richiede interventi urgenti per riportarla agli antichi splendori.

"La situazione di abbandono nell’area del Vecchiomulino è preoccupante". A lanciare l’allarme è lo storico medese Felice Asnaghi, che sottolinea come lo stabile versi in condizioni quasi peggiori rispetto a 40 anni fa, epoca in cui il Comune acquisì la zona.L’area in questione, oggi completamente invasa dalla boscaglia, comprende l’intero alveo dell’antico canale che alimentava le pale del mulino. Asnaghi pone l’accento anche sulla pericolosità dei margini stradali lungo via Angeli Custodi.Le strisce di terra adiacenti alla carreggiata sono ricoperte di sabbia e sassolini trasportati dal continuo passaggio dei camion diretti alle cave: questa situazione rappresenta un serio rischio per ciclisti e motociclisti, come già segnalato alla polizia Locale e all’Ufficio lavori pubblici. Lo scrittore, profondo conoscitore della storia locale, ripercorre anche la sua passione per le vicende di Meda e della Brianza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it