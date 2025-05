vecchiazzano la compagnia suxnovae in scena con un nuovo spettacolo teatrale di beneficenza

Vecchiazzano si prepara a ospitare il gruppo teatrale Suxnovae del Centro di aggregazione giovanile "La Tana", che presenta il nuovo spettacolo di beneficenza "Wanted". Questa commedia vivace, ambientata nel selvaggio West, offre risate e sorprese per grandi e piccini. Non mancate all'appuntamento di sabato 17!

Il gruppo teatraleSuxnovae del Centro di aggregazione giovanile "La Tana" torna in scena con un nuovospettacolo originale intitolato “Wanted”, una commedia ambientata nel selvaggio West che promette divertimento e colpi di scena per tutta la famiglia. L’appuntamento è fissato per sabato 17. 🔗Leggi su Forlitoday.it