Vasco Rossi il figlio Davide assolto in via definitiva per l’incidente di Roma del 2016

Davide Rossi, figlio del celebre cantautore Vasco Rossi, è stato assolto in via definitiva per l'incidente di Roma del 2016. La Corte di Cassazione ha confermato l'assenza di lesioni e omissioni di soccorso, archiviando ogni procedimento a suo carico e chiudendo così una controversia legale durata anni.

(Adnkronos) – DavideRossi non ha procurato lesioni né c'è stata omissione di soccorso nell'incidente avvenuto a Roma, nel settembre 2016. La Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte d'Appello di Roma, ha archiviato definitivamente ogni procedimento a carico di DavideRossi, figlio di VascoRossi. "Grazie alla magistratura giustizia è fatta

