Vasco Rossi il figlio Davide assolto in via definitiva Il post del cantante | Non ha mai fatto male a nessuno

Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi, è stato assolto in via definitiva dalle accuse relative a un incidente stradale avvenuto nel settembre 2016 a Roma. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, affermando che non vi sono state lesioni né omissione di soccorso, come sottolineato dal cantante nel suo post.

Non ha procurato lesioni né omissione di soccorso: DavideRossi è stato scagionato dalle accuse riguardanti un incidente stradale avvenuto a Roma, nel settembre 2016. La Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte d'Appello di Roma, ha archiviato definitivamente ogni.

