Vasco Rossi festeggia la definitiva assoluzione del figlio Davide, coinvolto in un incidente stradale a Roma nel 2016. La Corte di Cassazione ha confermato che Davide non ha causato lesioni né ha omesso soccorsi, chiudendo così il caso. Il post del celebre cantante esprime sollievo e sostiene che non ha fatto male a nessuno.

Non ha procurato lesioni né omissione di soccorso: DavideRossi è stato scagionato dalle accuse riguardanti un incidente stradale avvenuto a Roma, nel settembre 2016. La Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte d'Appello di Roma, ha archiviato definitivamente ogni. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in via definitiva. Il post del cantante: "Non ha fatto male a nessuno"

Assolto definitivamente il figlio di Vasco Rossi per un incidente: “Davide messo alla gogna” - Secondo i giudici, Davide Rossi non ha procurato lesioni né commesso omissione di soccorso nell'ambito di un incidente avvenuto a Roma a settembre del ... 🔗fanpage.it

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in via definitiva per l'incidente di Roma del 2016 - L'attore è stato assolto dall’accusa di lesioni per non aver commesso il fatto e dall’accusa di omissione di soccorso perché il fatto non sussiste ... 🔗msn.com

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in Cassazione per l’incidente del 2016 - La Corte ha scritto la parola fine sul procedimento per lesioni e omissione di soccorso a carico del figlio del rocker, che dice di lui: “E’ una brava persona. Mai avuto dubbi sulla sua sincerità” ... 🔗msn.com

