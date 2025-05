Vasco Rossi il figlio Davide assolto in Cassazione per l’incidente del 2016

Davide Rossi, figlio del famoso cantautore Vasco Rossi, è stato assolto dalla Corte di Cassazione in merito all'incidente del 2016. La sentenza ha confermato la sua innocenza, escludendo ogni responsabilità per lesioni o omissione di soccorso. Vasco ha sempre difeso il figlio, dichiarando di non aver mai dubitato della sua integrità.

Bologna, 13 maggio 2025 – La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sul procedimento a carico di DavideRossi che non avrebbe procurato lesioni, né commesso omissione di soccorso nell’incidente avvenuto a Roma nel 2016. “Davide non ha mai fatto del male a nessuno, io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità”. E’ la chiosa di VascoRossi dopo la decisione della Corte, che, in conformità alla decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato ogni procedimento a carico di Rossi, attore e figlio della rockstar.La fine dell’iter giudiziario“Grazie alla magistratura giustizia è fatta – è lo sfogo di DavideRossi - siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori, sono stato assolto. Sono molto contento, mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in Cassazione per l’incidente del 2016

Ne parlano su altre fonti

Assolto definitivamente il figlio di Vasco Rossi per un incidente: “Davide messo alla gogna” - Secondo i giudici, Davide Rossi non ha procurato lesioni né commesso omissione di soccorso nell'ambito di un incidente avvenuto a Roma a settembre del ... 🔗fanpage.it

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto a nove anni dall'incidente: «Mi davano per colpevole solo per il mio cognome» - La Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato definitivamente ogni procedimento a carico di Davide Rossi, figlio di Vasco Rossi. 🔗leggo.it

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in via definitiva per l'incidente di Roma del 2016 - L'attore è stato assolto dall’accusa di lesioni per non aver commesso il fatto e dall’accusa di omissione di soccorso perché il fatto non sussiste ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Davide Devenuto : I baci tra Serena Rossi e Zeno mi hanno dato fastidio!

Davide Devenuto, che interpreta Paolo, marito di Irene, nella serie tv Mina Settembre, è anche il compagno di Serena Rossi, protagonista della fiction di Rai1.