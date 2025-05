Variazione da 185 milioni Ceccarelli | Per garantire la qualità dei servizi

Il Comune di Piacenza ha approvato una variazione di bilancio di oltre 18,5 milioni di euro, come annunciato dall'assessore Gianluca Ceccarelli. Questa decisione mira a garantire standard elevati nei servizi offerti alla cittadinanza, rispecchiando un impegno verso la continuità e la qualità, durante il voto del Consiglio comunale che ha ottenuto 18 voti favorevoli.

Variazione di bilancio per il Comune di Piacenza da oltre 18,5 milioni di euro «nel segno della continuità per garantire un determinato standard di qualità dei servizi». Così l’ha definita l’assessore Gianluca Ceccarelli, prima del varo del Consiglio comunale, avvenuto con 18 voti a favore. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Variazione da 18,5 milioni, Ceccarelli: «Per garantire la qualità dei servizi»

Approfondimenti da altre fonti

Ok alla variazione da 18,5 milioni: bonifica dell’Acna, poi esproprio “scontato” - Via libera in consiglio comunale alla variazione di bilancio da oltre 18,5 milioni di euro presentata dalla giunta. La variazione alla nota di ... 🔗piacenzasera.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed ? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.