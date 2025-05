Varenna a numero chiuso? No non è possibile

Durante la presentazione del suo libro "Innaro Turoldiano", il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, ha affrontato la questione del numero chiuso per l'accesso al comune, affermando che non è possibile a causa della legge. Ha però aperto a una possibile introduzione di tasse d'accesso, considerata una contromisura sensata per gestire il flusso turistico.

