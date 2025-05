Varco Valessini | Nave Usa in porto presidio contro lo sbarco di armi | Pronto un esposto in procura

Ieri, lunedì 12 maggio, il Gruppo Autonomo Portuali, insieme a diverse realtà locali e al sindacato Usb, ha organizzato un presidio al varco Valessini in attesa dell’arrivo della nave Usa Slnc Server. Contestualmente, è stato preparato un esposto in procura per chiedere maggiore trasparenza riguardo lo sbarco di armi nel porto.

🔗Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Varco Valessini | Nave Usa in porto, presidio contro lo sbarco di armi: "Pronto un esposto in procura"

