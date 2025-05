Van Uden vince tappa 4 del Giro 2025 da Alberobello a Lecce con Team Picnic

Casper van Uden trionfa nella quarta tappa del Giro d’Italia 2025, percorrendo i 189 km che uniscono Alberobello a Lecce. Il ciclista olandese del Team Picnic PostNl ha dimostrato abilità e strategia, battendo i rivali in un’entusiasmante conclusione. La sua vittoria segna un momento significativo nella competizione, accendendo la battaglia per la maglia rosa.

L'olandese Casper van Uden ha conquistato la vittoria della quarta tappa del Giro d'Italia 2025, un percorso di 189 km che ha collegato Alberobello a Lecce. Il risultato, ottenuto grazie a una strategia impeccabile, ha visto lo sprinter del Team Picnic PostNl anticipare i suoi rivali in una corsa che si è conclusa con un

