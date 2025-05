Van Uden vince a Lecce Pedersen rimane maglia rosa del Giro

Casper Van Uden trionfa nella quarta tappa del Giro d’Italia 2025, da Alberobello a Lecce, conquistando la vittoria in volata. Nonostante il successo dell’olandese, Olav Kooij rimane saldamente in testa alla classifica generale, mantenendo la maglia rosa. Una giornata emozionante per il ciclismo italiano con una prestazione straordinaria dei corridori.

Lecce (ITALPRESS) – È Casper Van Uden il vincitore della quarta tappa del Giro d’Italia 2025, la Alberobello (Pietramadre)-Lecce di 189 chilometri, la prima in Italia dopo la grande partenza in Albania.Il velocista olandese della Team Picnic PostNL ha beffato i connazionali Olav Kooij (Team VismaLease a Bike) e Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team); quarto il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek), che resta in magliarosa.Solita frazione di trasferimento, a mettersi in mostra sin dai primi chilometri è stato Francisco Munoz della Polti-VisitMalta. Un attacco solitario, col gruppo che ha lasciato fino a 5 minuti di vantaggio al fuggitivo di giornata: l’Alpecin-Deceuninck, col passare dei chilometri ha ricucito lo strappo, a 56 chilometri dal traguardo il gruppo è tornato di nuovo compatto. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Van Uden vince a Lecce, Pedersen rimane maglia rosa del Giro

