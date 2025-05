van uden vince a lecce pedersen resta maglia rosa al giro

L'olandese Casper Van Uden trionfa nella quarta tappa del Giro d'Italia 2025, da Alberobello a Lecce, conquistando la vittoria in volata. Nonostante il successo, il danese Pedersen mantiene la maglia rosa. Domani il Giro si sposterà a Matera per un'altra tappa avvincente.

