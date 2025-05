Van der Vaart estasiato | Dumfries? Ma come a non farti venire la pelle d’oca? Il modo in cui gioca…

Rafael Van der Vaart, ex centrocampista del Real Madrid, ha espresso il suo entusiasmo per Denzel Dumfries, giocatore dell'Inter, elogiando il suo straordinario modo di giocare. Le sue parole non lasciano spazio all’indifferenza, suscitando emozioni nei tifosi: «Il modo in cui gioca… non può non farti venire la pelle d’oca».

Van der Vaartestasiato: «Dumfries? Ma come a non fartivenire la pelled’oca? Il modo in cui gioca.» Le parole dell’ex centrocampistaL’ex centrocampista del Real Madrid, Rafael Van der Vaart, si è detto entusiasta della prestazione di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, nelle semifinali di Champions League contro il Barcellona.L’ELOGIO A Dumfries– «Dumfries, ne abbiamo parlato a lungo. Non ti fa venire la pelled’oca? Il modo in cui gioca quel ragazzo. Mi è piaciuto tantissimo in quelle due partite. Ha partecipato attivamente a cinque gol. come ti viene in mente una cosa del genere? Ho visto qualcosa su Instagram di quando giocava ancora per un club dilettantistico, quando aveva diciotto anni. Ora è in finale di Champions League. L’energia e la potenza che mette in partita, molti giocatori possono prenderne esempio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Van der Vaart estasiato: «Dumfries? Ma come a non farti venire la pelle d’oca? Il modo in cui gioca…»

Se ne parla anche su altri siti

Van der Vaart: “Dumfries da pelle d’oca. Ma come ti viene in mente? Ho visto…” - L'ex giocatore del Real Madrid ha commentato estasiato le prestazione dell'esterno dell'Inter nelle semifinali di Champions col Barcellona ... 🔗fcinter1908.it

Van der Vaart: "L'unico calciatore del quale non ho mai visto i genitali" - Rafael Van der Vaart, ex calciatore di Real Madrid e Tottenham, ha parlato di Cristiano Ronaldo attraverso un'intervista che ha rilasciato ai microfoni di TalkSport. Non ha lesinato critiche al ... 🔗msn.com

Yamal, che bordata a Van der Vaart! "Pantaloni abbassati e Spagna in semifinale!" - Van der Vaart, cosa aveva detto su Yamal dopo Olanda-Spagna L'ex centrocampista del Real Madrid e della nazionale olandese, oggi è uno dei commentatori di NOS TV. Al termine della gara di andata ... 🔗msn.com