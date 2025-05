Van Aarle Juve l’annuncio del difensore | Mi aspetta un passo molto importante è quasi tutto fatto per il trasferimento Mi sembra un sogno Inizierò con la Next Gen poi…

In casa Juventus, è in arrivo un importante rinforzo: Van Aarle, talentuoso difensore olandese classe 2006 proveniente dall'FC Eindhoven. Le sue parole rivelano entusiasmo e aspettative per questo nuovo capitolo della sua carriera, che inizierà con la Next Gen. Scopriamo insieme le sue dichiarazioni e le prospettive per il suo futuro in bianconero.

Van AarleJuve, l’annuncio del difensore che arriverà in bianconero dall’Olanda: tutte le sue dichiarazioniIl calciomercato Juve sta per battere il primo colpo in entrata con l’arrivo di Van Aarle, difensore classe 2006 dall’FC Eindhoven. Le dichiarazioni del difensore olandese sul trasferimento alla Juventus Next Gen a ESPN.VAN AarleJuve – «Ora mi aspetta un passomoltoimportante. Non è ancora tutto definito, ma è quasit tuttofatto con la Juventus. Non vedo l’ora di cominciare. All’inizio della stagione giocavo ancora con l’Under 19 e l’Under 20, non avrei mai pensato ci sarebbe stato così tanto interesse. Poi, con le buone prestazioni a Eindhoven e con l’Olanda Under 19, è difficile rimanere concentrati quando un club come la Juventus mostra interesse ma ci ho provato. L’ho saputo circa un mese fa tramite il mio agente, ed è stato emozionante. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Van Aarle Juve, l’annuncio del difensore: «Mi aspetta un passo molto importante, è quasi tutto fatto per il trasferimento. Mi sembra un sogno. Inizierò con la Next Gen, poi…»

