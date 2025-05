Valladolid – Girona | Alla ricerca di una vittoria balsamica | precedente analisi prognosi e previsione

Valladolid e Girona si sfidano nel Day 36 della Liga, con obiettivi opposti. I padroni di casa cercano una vittoria che possa dare nuova linfa alla loro stagione, mentre gli ospiti, sotto la guida di Míchel, puntano ai tre punti per consolidare la loro salvezza. Analizziamo le previsioni e le statistiche per questo match cruciale.

2025-05-13 02:00:00 Ecco quanto riportato poco fa, dAlla Spagna, precisamente su Marca:VAlladolid e Girona Face Day 36 con obiettivi molto diversi. I locali cercano un trionfo che cambia il volto un po ‘Alla fine del percorso, mentre quelli di Míchel devono vincere per fuggire sicuramente dAlla discesa. I catalani recuperano il loro allenatore dopo alcuni giorni assenti per motivi medici.Come arriva VAlladolid. Con nulla in gioco dopo essere caduto all’ipermozione di Laliga in modo matematico qualche settimana fa, il vero VAlladolid diventerà un giudice della discesa nei suoi ultimi giorni. Innanzitutto, e con due partite consecutive a José Zorrilla, martedì riceverà un Girona che non è ancora salvato. Álvaro Rubio avrà le vittime di Juric, Adioo, David Torres e Javi Sánchez a causa di un infortunio. 🔗Leggi su Justcalcio.com