Valentino Rossi l’annuncio ribalta la MotoGP | è tutto vero

Valentino Rossi torna a far parlare di sé, e il suo team VR46 sta vivendo una stagione di emozioni contrastanti, ma con segni di speranza. Sul circuito di Le Mans, Fabio Di Giannantonio ha dato prova di crescita, conquistando un promettente settimo posto al Gran Premio di Francia. Scopriamo insieme le novità che stanno ribaltando la MotoGP.

Il team VR46 di ValentinoRossi continua a vivere un campionato fatto di alti e bassi, ma con segnali incoraggianti che arrivano soprattutto da Fabio Di Giannantonio. Sul circuito di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia, il pilota romano è riuscito a strappare un settimo posto in gara dopo una partenza dalla 17ª posizione in griglia, raccogliendo 11 punti e confermandosi in crescita sotto il profilo della competitività. Nel complesso, la prestazione di Di Giannantonio è stata una delle note liete di un fine settimana che ha visto il team navigare tra difficoltà tecniche e tensioni interne. Lo stesso Alessio Salucci, Direttore Generale della squadra, ha parlato di “gara super compromessa” dalla partenza arretrata, ma ha elogiato lo spirito combattivo del pilota e il ritrovato feeling con la Ducati. 🔗Leggi su Sportface.it