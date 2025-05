Valditara alla Ue | Stop agli smartphone in aula per tutelare i giovani

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato un'importante proposta a livello europeo per limitare l'uso degli smartphone nelle aule scolastiche, al fine di tutelare i giovani. Questa iniziativa, che potrebbe influenzare le politiche educative di molti paesi, è stata presentata durante il recente Consiglio dell'Unione Europea.

Un'iniziativa italiana potrebbe presto varcare i confini nazionali: il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha proposto in sede europea un intervento condiviso per regolamentare l'uso dei telefoni cellulari a scuola. Durante il Consiglio dell'Unione europea dedicato all'istruzione, tenutosi ieri a Bruxelles, il ministro ha lanciato la proposta di una raccomandazione comune rivolta a

E questo ovviamente - ha chiarito Valditara nel corso del convegno 'La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica', a Palazzo San Macuto, a Roma- non significa l'uso del tablet o del computer che devono essere usati sotto la guida del docente.