Val Tidone Festival al via la 27esima edizione con 16 concerti e grandi artisti

Il Val Tidone Festival inaugura la sua 27esima edizione con un ricco programma di 16 concerti. Sul palco si esibiranno talenti emergenti e artisti affermati come Stochelo Rosenberg, Antonella Ruggiero, e Enrico Ruggeri. Una festa della musica che promette emozioni indimenticabili per appassionati e neofiti, immersi nella bellezza dei colli piacentini.

Con un cartellone di 16 concerti che porteranno sul palco giovani di talento e star celebrate, come Stochelo Rosenberg, Osvaldo Di Dio, Antonella Ruggiero, Enrico Ruggeri, Silvia Mezzanotte, Violante Placido, Sergio Cammariere, Sergio Caputo, il Val Tidone Festival si è presentato oggi alla.

