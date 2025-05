Val Polcevera Sanna Pd chiede più fermate a Pontedecimo e Bolzaneto | Serve potenziare il servizio

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, ha sollecitato un potenziamento del servizio ferroviario, presentando un'interrogazione per l'aggiunta di fermate ai treni 2071 nelle stazioni di Genova Pontedecimo e Bolzaneto, al fine di migliorare l'accessibilità e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, ha presentato un'interrogazione alla giunta per chiedere l'inserimento di fermate aggiuntive nelle stazioni di Genova Pontedecimo e Genova Bolzaneto per il treno 2071, in arrivo da Ravenna e diretto a Genova Brignole. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Val Polcevera, Sanna (Pd) chiede più fermate a Pontedecimo e Bolzaneto: "Serve potenziare il servizio"

