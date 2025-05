Val Polcevera Sanna Pd chiede più fermate a Pontedecimo e Bolzaneto | Serve potenziare il servizio

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, Armando Sanna, ha sollevato un'importante questione riguardo al potenziamento del servizio ferroviario. Attraverso un'interrogazione alla giunta, Sanna chiede l'aggiunta di fermate nelle stazioni di Genova Pontedecimo e Genova Bolzaneto per il treno 2071, che proviene da Ravenna e si dirige verso Genova Brignole.

