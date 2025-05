Vaccino Covid la truffa deepfake a Silvia Sacchi e Silvio Garattini | Clonati per vendere pillole contro il siero - VIDEO IA

In un inquietante caso di truffa online, la giornalista Silvia Sacchi e il ricercatore Silvio Garattini sono stati clonati mediante tecnologia deepfake. I loro volti sono stati utilizzati per promuovere pillole contro gli effetti collaterali del vaccino COVID, sfruttando l'intelligenza artificiale per ingannare le persone e alimentare la disinformazione.

