Va troppo veloce perde il controllo e sfonda il muro di una casa | ferite 2 ragazze

Lunedì pomeriggio, un grave incidente ha sfiorato la tragedia a Calcinato, in Via Marsala. Un'Audi A7 ha perso il controllo all'incrocio con Via Duca degli Abruzzi, schiantandosi contro il muro di una casa. Due ragazze sono rimaste ferite, mentre la vettura ha causato danni significativi ai contatori e alla struttura della abitazione.

