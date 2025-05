Va a recuperare il pallone nel lago e rischia di annegare

...trovava a Caldonazzo per godere di una tranquilla giornata al sole. Ma un gesto impulsivo per recuperare un pallone finito in acqua ha messo a repentaglio la sua vita. Fortunatamente, la prontezza di alcuni amici e la reazione tempestiva dei soccorsi hanno evitato il peggio, trasformando una giornata di svago in un momento da incubo.

Quella che sembrava una normale domenica di relax in riva al lago si stava tramutando in tragedia: è quanto successo a Caldonazzo dove un giovane, per recuperare un pallone in acqua, ha letteralmente rischiato di annegare.Il protagonista di questa vicenda era assieme ad alcuni amici e si.

