Va a recuperare il pallone nel lago e rischia di annegare

...è avventurato nel lago, ignaro del pericolo. La frenesia del gioco ha presto lasciato il posto a un momento di panico quando le correnti lo hanno sopraffatto. I suoi amici, accorgendosi della situazione critica, hanno immediatamente allertato i soccorsi, trasformando una giornata di svago in una corsa contro il tempo per salvare un compagno in difficoltà.

Quella che sembrava una normale domenica di relax in riva al lago si stava tramutando in tragedia: è quanto successo a Caldonazzo dove un giovane, per recuperare un pallone in acqua, ha letteralmente rischiato di annegare.Il protagonista di questa vicenda era assieme ad alcuni amici e si. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Va a recuperare il pallone nel lago e rischia di annegare

