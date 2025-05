Usato spray al peperoncino Due studenti in ospedale Evacuato il Campus Da Vinci

Un episodio di panico ha colpito il campus Leonardo Da Vinci di Umbertide, dove due studenti sono stati ricoverati in ospedale a causa dell'inalazione di spray al peperoncino. Gli effetti collaterali, tra cui irritazioni e difficoltà respiratorie, hanno costretto all'evacuazione dell'intera struttura, generando preoccupazione tra i presenti.

Occhi arrossati, tosse, irritazioni a naso e gola, difficoltà respiratorie. Sono i sintomi provocati dallo spray verosimilmente al peperoncino che ieri mattina intorno alle 11.20, in concomitanza con il cambio dell’ora, hanno colpito alcuni studenti e insegnanti del Campus Leonardo Da Vinci di Umbertide. Un atto vandalico vero e proprio, compiuto da qualche ragazzo con poco senno, inconsapevole o, peggio, del tutto indifferente ai gravi danni che avrebbe potuto provocare.Secondo quanto racconta un docente i vandali sarebbero partiti dagli spogliatoi della palestra per poi raggiungere altri settori della scuola (le scale che collegano il primo col secondo ed un corridoio al primo piano), lasciandosi dietro una scia di gas irritante. Tre secondo le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto le "spruzzate", anche se qualche professore ha avuto l’impressione che lo spray sia stato Usato anche in altri punti della scuola. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Usato spray al peperoncino. Due studenti in ospedale. Evacuato il Campus Da Vinci

