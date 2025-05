Usaok fornitura armi ad Emirati arabi

Il Dipartimento di Stato USA ha dato il via libera a una significativa vendita di armi agli Emirati Arabi Uniti, autorizzando la fornitura di aerei e attrezzature militari per un totale di 1,4 miliardi di dollari. Questo annuncio coincide con il tour di Trump nel paese, evidenziando l'importanza strategica delle relazioni tra Stati Uniti ed Emirati.

3.55 Il dipartimento di Stato Usa ha autorizzato la vendita di aerei e attrezzature militari per un valore di 1,4 miliardi di dollari agli Emiratiarabi Uniti, in coincidenza di un tour di Trump questa settimana nel Paese. Si tratta di 6 elicotteri CH47F Chinook componenti per caccia F16 per un valore di 130mln di dollari e altre attrezzature. "Gli Emiratiarabi Uniti utilizzeranno questi mezzi peroperazioni di ricerca, soccorso in caso di calamità, supporto umanitario e antiterrori smo", si legge in una nota del dipartimento. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it