Usa pizze a domicilio per intimidire i magistrati che si oppongono a Trump

Centinaia di pizze a domicilio consegnate ai magistrati che si oppongono a Donald Trump stanno sollevando preoccupazioni in diverse città americane. Questo insolito metodo di intimidazione, sotto il velo di una scherzosa iniziativa, rivela un lato inquietante delle tensioni politiche attuali, trasformando un alimento comune in uno strumento di pressione.

Centinaia di pizze sono state consegnate a domicilio ai magistrati che hanno ostacolato i provvedimenti del presidente Usa Donald Trump: è quanto sta avvenendo in diverse città degli Stati Uniti da alcune settimane. La notizia potrebbe far sorridere, ma in realtà si tratta di un inquietante e subdola minaccia nei confronti di coloro che hanno osato “sfidare” il tycoon. Da diversi giorni, infatti, decine di giudici federali e di appello, e anche alcuni loro parenti, hanno ricevuto consegne di pizze a domicilio che non hanno mai ordinato. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di magistrati che hanno ostacolato le politiche e i decreti esecutivi del presidente o che hanno tentato di incriminarlo nelle diverse inchieste giudiziarie in cui Trump è stato coinvolto sin dalla fine del suo primo mandato. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Usa, pizze a domicilio per intimidire i magistrati che si oppongono a Trump

