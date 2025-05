Usa intesa con la Cina sui dazi Ma è guerra sui farmaci con l' Ue | Più cattiva di Pechino | La stagione delle turbo-tariffe è già finita?

Negli ultimi mesi, si è assistito a una significativa distensione tra Cina e Stati Uniti, con una riduzione dei dazi doganali di 115 punti percentuali per 90 giorni. Tuttavia, rimane alta la tensione con l'Unione Europea, specialmente nel settore farmaceutico, dove le battaglie commerciali continuano a infuocarsi. La stagione delle turbotariffe sembra finalmente conclusa.

Prove di distensione tra Cina e Usa. Pechino e Washington hanno abbassato i reciproci dazi doganali di 115 punti percentuali per un periodo di 90 giorni 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita?

Se ne parla anche su altri siti

Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: "Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: 'Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl' ... 🔗tg24.sky.it

Usa-Cina, c’è l’intesa sui dazi: è una retromarcia di Trump? - L’accordo segna un passo indietro nella strategia aggressiva dei dazi voluta dal presidente degli Stati Uniti. Le tariffe verranno ridotte per tre mesi, in attesa di un’intesa più stabile. Il comprome ... 🔗tg24.sky.it

'Usa-Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei dazi'. La Casa Bianca: 'L'intesa con la Cina è una vittoria per gli Usa' - Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. E' quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.