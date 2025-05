USA-Cina sospendono dazi per 90 giorni | riduzioni tariffarie e impatti economici della politica Trump

Il recente accordo tra Stati Uniti e Cina per la sospensione dei dazi per 90 giorni evidenzia le conseguenze della politica commerciale di Donald Trump. Le attese di riduzioni tariffarie e i potenziali impatti economici rivelano i limiti di un approccio improntato a tensioni e minacce, rivelando una realtà complessa e sfumata nel panorama delle relazioni internazionali.

Il recente accordo tra Stati Uniti e Cina per la sospensione temporanea dei dazi reciprocamente imposti conferma come il metodo negoziale adottato da Donald Trump abbia prodotto risultati deludenti per gli Stati Uniti. In un clima in cui le minacce e le retromarce hanno caratterizzato le trattative, l'intesa raggiunta si propone di ridurre temporaneamente dazi .