Uruguay morto Pepe Mujica | il tupamaro presidente ‘più povero del mondo’

José "Pepe" Mujica, ex presidente dell'Uruguay e simbolo di lotta e semplicità, si è spento oggi all'età di 89 anni. Riconosciuto come il "presidente più povero del mondo", Mujica ha dedicato la sua vita a costruire un futuro migliore, guadagnandosi il rispetto internazionale e l'affetto del popolo uruguaiano. Un grande leader che lascia un'eredità indelebile.

(Adnkronos) – E' stato – come lo ha omaggiato il premier spagnolo Pedro Sanchez – un leader che ha vissuto e lottato "per un mondo migliore" ma anche il "presidente più povero" del mondo. Così viene ricordato José "Pepe" Mujica, l'ex presidente uruguaiano che si è spento oggi a 89 anni. Ieri era arrivato l'annuncio della moglie, Lucia Topolansky, che aveva spiegato come il marito fosse in una fase "terminale" di cancro in cui riceveva solo cure palliative. A dare l'annuncio ufficiale è stato il governo di Montevideo con l'attuale presidente Yamandu Orsi, che ha comunicato "con profondo dolore, la scomparsa del nostro compagno Pepe Mujica. Presidente, attivista, guida e leader. Ci mancherai molto, vecchio amico". Quella di Mujica è stata una esperienza politica singolare nell'America Latina del dopoguerra: guerrigliero nei ribelli Tupamaros, negli anni Sessanta e Settanta, Mujica è stato perseguitato dai militari saliti al potere a Montevideo con un golpe nel 1973.