Uruguay morto Pepe Mujica | il tupamaro presidente ‘più povero del mondo’

José "Pepe" Mujica, ex presidente uruguaiano e leggendario leader dei Tupamaros, ci ha lasciato all'età di 89 anni. Riconosciuto come il "presidente più povero del mondo", Mujica ha dedicato la sua vita alla lotta per un futuro migliore, guadagnandosi l'affetto e il rispetto di molti, incluso il premier spagnolo Pedro Sanchez.

(Adnkronos) – E' stato – come lo ha omaggiato il premier spagnolo Pedro Sanchez – un leader che ha vissuto e lottato "per un mondo migliore" ma anche il "presidente più povero" del mondo. Così viene ricordato José "Pepe" Mujica, l'ex presidente uruguaiano che si è spento oggi a 89 anni. Ieri era arrivato l'annuncio.

José “ Pepe ” Mujica, l’ex presidente dell’ Uruguay e figura emblematica della sinistra latinoamericana, è morto oggi all’età di 89 anni.