Uruguay morto Mujica il presidente che viaggiava in Maggiolino

José "Pepè" Mujica, ex presidente dell'Uruguay, è scomparso a 89 anni, lasciando un'eredità indelebile nella storia della sinistra mondiale. Icona di semplicità e altruismo, il "presidente in maggiolino" ha ispirato milioni con il suo messaggio di libertà e giustizia sociale. La sua vita e la sua lotta resteranno un faro per le future generazioni.

Roma, 13 maggio 2025 – Ha chiuso gli occhi mettendo fine ad un viaggio che lo ha reso una leggenda della sinistra globale l'ex presidente dell'Uruguay José, 'Pepè Mujica , morto a 89 anni dopo una lotta contro il cancro all'esofago . “Sono consapevole di appartenere a una generazione che se ne va, che si congeda. La lotta continua e deve sopravvivere”, aveva detto il leader in uno dei suoi ultimi atti politici e in riferimento alla sua eredità. Nato a Montevideo il 20 maggio del 1935, José Alberto Mujica Cordano, questo il nome all'anagrafe per esteso, negli anni 60 divenne membro della guerriglia di sinistra Movimento di Liberazione Nazionale - Tupamaros , ed è stato un riferimento progressista di caratura mondiale. Il suo periodo alla presidenza dell'Uruguay è stato contrassegnato dalla conquista dei diritti civili, come la depenalizzazione dell'aborto, la legalizzazione del matrimonio arcobaleno. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Uruguay, morto Mujica il presidente che viaggiava in Maggiolino

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uruguay, morto Mujica il presidente che viaggiava in Maggiolino

Lo riporta quotidiano.net: L'ex presidente dell'Uruguay José, 'Pepè Mujica, è morto a 89 anni dopo una lotta contro il cancro all'esofago ...

È morto Pepe Mujica, addio all’ex presidente dell’Uruguay: aveva 89 anni

Da ilfattoquotidiano.it: In carica tra il 2010 e il 2015, il politico aveva ricevuto la diagnosi di un cancro all’esofago nell’aprile dello scorso anno ...

Morto José Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay aveva un tumore all'esofago

Segnala msn.com: L'ex presidente dell'Uruguay José «Pepe» Mujica (2010-2015), diagnosticato con cancro all'esofago nell'aprile dello ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.