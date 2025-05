Uruguay morto l' ex presidente José Pepe Mujica

L'Uruguay piange la scomparsa dell'ex presidente José "Pepe" Mujica, morto dopo una lunga battaglia contro il cancro all'esofago. Icona di umiltà e giustizia sociale, Mujica ha dedicato la sua vita alla lotta per l'uguaglianza, incarnando ideali profondamente radicati nel suo operato e nel suo semplice stile di vita.

