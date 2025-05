Uruguay morto l' ex presidente José Pepe Mujica | La sua vita per la giustizia sociale e i diritti dei più deboli

L'Uruguay piange la scomparsa dell'ex presidente José "Pepe" Mujica, un simbolo di giustizia sociale e diritti umani. La sua vita è stata dedicata alla lotta per l'uguaglianza dei più deboli. In cura per un cancro all'esofago, Mujica ha cercato di realizzare gli ideali in cui credeva, lasciando un'eredità indelebile nel cuore del suo popolo.

Era in cura per un cancro all'esofago. Cercò di mettere in pratica gli ideali di uguaglianza in cui credeva profondamente

Uruguay, morto Pepe Mujica: il tupamaro presidente 'più povero del mondo'

Segnala adnkronos.com: E' stato - come lo ha omaggiato il premier spagnolo Pedro Sanchez - un leader che ha vissuto e lottato "per un mondo migliore" ma anche il "presidente più povero" del mondo. Così viene ricordato José ...

Uruguay, morto Mujica il presidente che viaggiava in Maggiolino

Secondo quotidiano.net: L'ex presidente dell'Uruguay José, 'Pepè Mujica, è morto a 89 anni dopo una lotta contro il cancro all'esofago ...

Uruguay, ex-presidente Pepe Mujica muore a 89 anni

tg24.sky.it scrive: L'ex presidente dell'Uruguay José "Pepe" Mujica (2010-2015), diagnosticato con cancro all'esofago nell'aprile dello scorso anno, è morto martedì oggi, all'età di 89 anni.

