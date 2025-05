Uruguay | morto a 89 anni ex presidente Mujica

José 'Pepe' Mujica, ex presidente dell'Uruguay e simbolo di umiltà e lotta per i diritti sociali, è deceduto a 89 anni. La notizia della sua morte, avvenuta a Montevideo, segna la fine di un'era per un leader amato, da tempo in cura per un cancro all'esofago diagnosticato nell'aprile 2024.

Montevideo (Uruguay), 13 mag. (LaPresseAP) – José ‘Pepe’ Mujica, ex presidente dell’Uruguay, è morto a 89 anni. Mujica era in cura per un cancro all’esofago dalla primavera del 2024, quando gli fu diagnosticata la malattia. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Uruguay: morto a 89 anni ex presidente Mujica

